Schlumberger Aktie
WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086
|Schlumberger-Investition
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlumberger von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Schlumberger-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,92 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Schlumberger-Aktie investierten, hätten nun 303,767 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 693,20 USD, da sich der Wert einer Schlumberger-Aktie am 15.10.2026 auf 48,37 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 693,20 USD entspricht einer Performance von +46,93 Prozent.
Am Markt war Schlumberger jüngst 72,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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