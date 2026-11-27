Schlumberger Aktie
WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086
|Schlumberger-Investition im Blick
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schlumberger-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 27.11.2021 wurde das Schlumberger-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Schlumberger-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Schlumberger-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 336,700 Schlumberger-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 16 336,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,52 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 63,37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schlumberger bezifferte sich zuletzt auf 71,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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