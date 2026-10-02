S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schlumberger von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schlumberger-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Schlumberger-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Schlumberger-Papier letztlich bei 30,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,294 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (48,66 USD), wäre das Investment nun 160,28 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 60,28 Prozent.

Schlumberger wurde am Markt mit 72,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at