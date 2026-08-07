Schlumberger Aktie
WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086
|Performance im Blick
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlumberger von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schlumberger-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Schlumberger-Anteile letztlich bei 28,42 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Schlumberger-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,186 Schlumberger-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 813,51 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Papiers am 06.08.2026 auf 51,54 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,35 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Schlumberger zuletzt 74,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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