Schlumberger Aktie
WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086
|Schlumberger-Anlage im Blick
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die Schlumberger-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 81,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,299 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 602,39 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Anteils am 08.10.2026 auf 48,98 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39,76 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Schlumberger eine Marktkapitalisierung von 70,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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