S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Schlumberger-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Schlumberger-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schlumberger-Aktie bei 77,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Schlumberger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,289 Schlumberger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schlumberger-Aktie auf 56,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,22 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 72,22 USD, was einer negativen Performance von 27,78 Prozent entspricht.

Schlumberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 84,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at