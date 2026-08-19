Sempra Aktie
WKN: 915266 / ISIN: US8168511090
|Hochrechnung
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sempra-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Sempra-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sempra-Anteile bei 65,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sempra-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,515 Sempra-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,12 USD, da sich der Wert eines Sempra-Papiers am 18.08.2026 auf 87,18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +32,12 Prozent.
Sempra war somit zuletzt am Markt 56,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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