S&P 500-Papier Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sempra-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sempra gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Sempra-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sempra-Anteile bei 65,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sempra-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,515 Sempra-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,12 USD, da sich der Wert eines Sempra-Papiers am 18.08.2026 auf 87,18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +32,12 Prozent.

Sempra war somit zuletzt am Markt 56,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at