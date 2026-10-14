Sempra Aktie
WKN: 915266 / ISIN: US8168511090
|Lukrativer Sempra-Einstieg?
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sempra von vor 5 Jahren abgeworfen
Sempra-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Sempra-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,177 Sempra-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sempra-Aktie auf 82,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 864,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,64 Prozent angezogen.
Alle Sempra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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