S&P 500-Papier Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sempra von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sempra-Aktien verdienen können.

Sempra-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Sempra-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,177 Sempra-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sempra-Aktie auf 82,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 864,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,64 Prozent angezogen.

Alle Sempra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at