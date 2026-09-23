Sempra Aktie

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WKN: 915266 / ISIN: US8168511090

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Langfristige Anlage 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sempra-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sempra-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Sempra-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 181,967 Sempra-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 80,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 735,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,36 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Sempra belief sich jüngst auf 52,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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