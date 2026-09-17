S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ServiceNow von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in ServiceNow-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ServiceNow-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ServiceNow-Papier 115,92 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ServiceNow-Aktie investiert, befänden sich nun 86,269 ServiceNow-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 062,18 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Anteils am 16.09.2026 auf 139,82 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 20,62 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von ServiceNow belief sich zuletzt auf 146,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at