S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätte eine ServiceNow-Anlage von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ServiceNow-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ServiceNow-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 126,48 USD. Bei einem ServiceNow-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79,064 ServiceNow-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 125,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 946,24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,54 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von ServiceNow belief sich zuletzt auf 131,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at