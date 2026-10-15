ServiceNow Aktie

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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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Lukrative ServiceNow-Anlage? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ServiceNow von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren ServiceNow-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.10.2023 wurde das ServiceNow-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 109,93 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hat, hat nun 0,910 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 139,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,33 Prozent angezogen.

Der Marktwert von ServiceNow betrug jüngst 143,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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