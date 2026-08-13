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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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ServiceNow-Investition im Blick 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ServiceNow von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in ServiceNow-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das ServiceNow-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 172,66 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die ServiceNow-Aktie investierten, hätten nun 0,579 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 124,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,36 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,64 Prozent vermindert.

Am Markt war ServiceNow jüngst 132,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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