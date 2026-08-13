Simon Property Group Aktie
WKN: 916647 / ISIN: US8288061091
|Performance unter der Lupe
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Simon Property Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Simon Property Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 133,67 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,481 Simon Property Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 650,03 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Anteils am 12.08.2026 auf 220,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,00 Prozent vermehrt.
Am Markt war Simon Property Group jüngst 71,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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