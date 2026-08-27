S&P 500-Papier Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Simon Property Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Simon Property Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.08.2025 wurde die Simon Property Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 178,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,561 Simon Property Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Simon Property Group-Aktie auf 217,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,86 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 21,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 70,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at