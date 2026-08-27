Simon Property Group Aktie
WKN: 916647 / ISIN: US8288061091
|Simon Property Group-Performance im Blick
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Simon Property Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.08.2025 wurde die Simon Property Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 178,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,561 Simon Property Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Simon Property Group-Aktie auf 217,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,86 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 21,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 70,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simon Property Group Inc.
Analysen zu Simon Property Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Simon Property Group Inc.
|184,30
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.