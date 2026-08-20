S&P 500-Papier Simon Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Simon Property Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Simon Property Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Simon Property Group-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Simon Property Group-Papier bei 211,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 47,192 Simon Property Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 532,33 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Anteils am 19.08.2026 auf 223,18 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 10 532,33 USD, was einer positiven Performance von 5,32 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Simon Property Group betrug jüngst 71,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at