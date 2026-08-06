S&P 500-Papier Simon Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Simon Property Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Simon Property Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.08.2023 wurden Simon Property Group-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 118,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,845 Simon Property Group-Aktien. Die gehaltenen Simon Property Group-Aktien wären am 05.08.2026 190,05 USD wert, da der Schlussstand 224,81 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 90,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 73,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at