Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Profitable Skyworks Solutions-Anlage?
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: Hätte sich eine Investition in Skyworks Solutions von vor 10 Jahren gelohnt?
Das Skyworks Solutions-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 70,19 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Skyworks Solutions-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,247 Skyworks Solutions-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 69,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 991,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,81 Prozent abgenommen.
Der Skyworks Solutions-Wert an der Börse wurde auf 10,48 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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