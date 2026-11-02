Skyworks Solutions Aktie

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WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

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Skyworks Solutions-Investition im Blick 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Skyworks Solutions-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Skyworks Solutions-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Skyworks Solutions-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 170,75 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,586 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (87,58 USD), wäre das Investment nun 51,29 USD wert. Mit einer Performance von -48,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Skyworks Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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