Skyworks Solutions Aktie

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WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

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Lohnende Skyworks Solutions-Anlage? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Skyworks Solutions-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Skyworks Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Skyworks Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 97,89 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 10,216 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Skyworks Solutions-Aktie auf 89,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,73 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Skyworks Solutions einen Börsenwert von 13,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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