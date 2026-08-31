Skyworks Solutions Aktie

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WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

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Skyworks Solutions-Investment im Blick 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Skyworks Solutions von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Skyworks Solutions-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Skyworks Solutions-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Skyworks Solutions-Anteile an diesem Tag bei 108,74 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Skyworks Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,920 Skyworks Solutions-Aktien. Die gehaltenen Skyworks Solutions-Aktien wären am 28.08.2026 60,50 USD wert, da der Schlussstand 65,79 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 39,50 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Skyworks Solutions belief sich zuletzt auf 9,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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