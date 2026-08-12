Southern Aktie

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WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

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Langfristige Performance 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Southern eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Southern-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,910 Southern-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175,59 USD, da sich der Wert eines Southern-Anteils am 11.08.2026 auf 91,92 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 75,59 Prozent.

Zuletzt verbuchte Southern einen Börsenwert von 105,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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