Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Southern-Investition
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southern-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Southern-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,87 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 19,658 Southern-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 749,36 USD, da sich der Wert einer Southern-Aktie am 08.09.2026 auf 88,99 USD belief. Mit einer Performance von +74,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Southern-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 101,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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