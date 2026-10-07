Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Southern-Anlage unter der Lupe
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southern von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Southern-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Southern-Papier bei 49,16 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Southern-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 203,417 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 85,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 379,98 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,80 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Southern bezifferte sich zuletzt auf 96,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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