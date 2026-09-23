Southern Aktie

Southern für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

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Lukrativer Southern-Einstieg? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southern von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Southern-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Southern-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Southern-Anteile bei 69,37 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Southern-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,442 Southern-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Southern-Papiers auf 85,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,75 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 22,75 Prozent.

Der Börsenwert von Southern belief sich jüngst auf 98,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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