Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|Lohnender Southern-Einstieg?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southern-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,14 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Southern-Aktie investiert hat, hat nun 10,972 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Southern-Aktie auf 93,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 027,54 USD wert. Das entspricht einem Plus von 2,75 Prozent.
Jüngst verzeichnete Southern eine Marktkapitalisierung von 107,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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