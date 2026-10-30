Southwest Airlines Aktie

Southwest Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862837 / ISIN: US8447411088

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Rentable Southwest Airlines-Investition? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Papier Southwest Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southwest Airlines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Southwest Airlines-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Southwest Airlines-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Southwest Airlines-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 39,18 USD. Bei einem Southwest Airlines-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,552 Southwest Airlines-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Southwest Airlines-Papiers auf 43,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,49 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 11,49 Prozent.

Am Markt war Southwest Airlines jüngst 21,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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