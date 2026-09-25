Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|Southwest Airlines-Performance
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Southwest Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southwest Airlines von vor 5 Jahren verloren
Die Southwest Airlines-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Southwest Airlines-Anteile letztlich bei 52,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Southwest Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,921 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 41,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 786,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,38 Prozent eingebüßt.
Der Southwest Airlines-Wert an der Börse wurde auf 20,10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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