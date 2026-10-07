Stanley Black & Decker Aktie

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WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011

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Langfristige Performance 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Stanley Black Decker-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.10.2023 wurden Stanley Black Decker-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 78,18 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 127,910 Stanley Black Decker-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 510,62 USD, da sich der Wert eines Stanley Black Decker-Anteils am 06.10.2026 auf 89,99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,11 Prozent angewachsen.

Stanley Black Decker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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