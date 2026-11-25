Stanley Black & Decker Aktie
WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011
|Stanley Black Decker-Investment
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Stanley Black Decker-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 70,73 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,414 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 154,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,25 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 154,46 USD, was einer positiven Performance von 54,46 Prozent entspricht.
Alle Stanley Black Decker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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