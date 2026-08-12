Stanley Black & Decker Aktie
WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011
|Lukrative Stanley Black Decker-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stanley Black Decker-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 12.08.2023 wurde das Stanley Black Decker-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Stanley Black Decker-Anteile 94,30 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,060 Stanley Black Decker-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110,29 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 11.08.2026 auf 104,00 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 10,29 Prozent.
Der Börsenwert von Stanley Black Decker belief sich zuletzt auf 15,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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