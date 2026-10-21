S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Stanley Black Decker-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 21.10.2016 wurde die Stanley Black Decker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Stanley Black Decker-Aktie bei 119,71 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,354 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 785,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,40 Prozent verringert.

Am Markt war Stanley Black Decker jüngst 13,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at