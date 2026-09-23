S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stanley Black Decker-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Stanley Black Decker-Aktien gewesen.

Stanley Black Decker-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Stanley Black Decker-Aktie bei 120,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Stanley Black Decker-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,827 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 76,19 USD, da sich der Wert eines Stanley Black Decker-Anteils am 22.09.2026 auf 92,13 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,81 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Stanley Black Decker eine Marktkapitalisierung von 13,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at