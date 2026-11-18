Stanley Black & Decker Aktie
WKN DE: A1CTQA / ISIN: US8545021011
|Hochrechnung
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stanley Black Decker-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Stanley Black Decker-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Stanley Black Decker-Aktie bei 121,56 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 82,264 Stanley Black Decker-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 108,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 951,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,49 Prozent abgenommen.
Am Markt war Stanley Black Decker jüngst 16,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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