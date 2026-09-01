State Street Aktie

State Street für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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Rentabler State Street-Einstieg? 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren State Street-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades State Street-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,12 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die State Street-Aktie investiert hat, hat nun 142,613 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 293,21 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 27 293,21 USD entspricht einer Performance von +172,93 Prozent.

State Street wurde am Markt mit 53,11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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