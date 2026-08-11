S&P 500-Papier State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in State Street eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der State Street-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 109,83 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 91,050 State Street-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 997,18 USD, da sich der Wert eines State Street-Papiers am 10.08.2026 auf 186,68 USD belief. Das entspricht einem Plus von 69,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von State Street belief sich zuletzt auf 50,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at