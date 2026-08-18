State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|State Street-Investition im Blick
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte eine State Street-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das State Street-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die State Street-Aktie an diesem Tag 67,95 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,472 State Street-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 284,09 USD, da sich der Wert einer State Street-Aktie am 17.08.2026 auf 193,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 184,09 Prozent vermehrt.
State Street markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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