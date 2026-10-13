State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|State Street-Anlage unter der Lupe
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Papier State Street-Aktie: So viel hätten Anleger an einem State Street-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit State Street-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das State Street-Papier bei 64,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die State Street-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,569 State Street-Aktien. Die gehaltenen State Street-Aktien wären am 12.10.2026 27 213,75 USD wert, da der Schlussstand 174,93 USD betrug. Mit einer Performance von +172,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von State Street belief sich jüngst auf 48,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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