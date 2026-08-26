STERIS Aktie

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WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754

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Profitable STERIS-Anlage? 26.08.2026 10:03:29

S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STERIS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STERIS-Aktie Anlegern gebracht.

Am 26.08.2023 wurden STERIS-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 226,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,417 STERIS-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 044,35 USD, da sich der Wert eines STERIS-Anteils am 25.08.2026 auf 236,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 4,43 Prozent gestiegen.

STERIS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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