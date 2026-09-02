STERIS Aktie
WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754
|Rentable STERIS-Investition?
|
02.09.2026 10:03:27
S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STERIS von vor 5 Jahren abgeworfen
Die STERIS-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die STERIS-Anteile bei 218,07 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das STERIS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 45,857 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (229,65 USD), wäre das Investment nun 10 531,02 USD wert. Das entspricht einem Plus von 5,31 Prozent.
Insgesamt war STERIS zuletzt 22,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STERIS PLC Registered Shs
|
10:03
|S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STERIS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STERIS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Titel STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in STERIS von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STERIS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.26
|Ausblick: STERIS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.08.26
|S&P 500-Wert STERIS-Aktie: Über diese Dividende können sich STERIS-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.at)
Analysen zu STERIS PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|STERIS PLC Registered Shs
|197,90
|11,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.