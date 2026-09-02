S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STERIS von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in STERIS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die STERIS-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die STERIS-Anteile bei 218,07 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das STERIS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 45,857 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (229,65 USD), wäre das Investment nun 10 531,02 USD wert. Das entspricht einem Plus von 5,31 Prozent.

Insgesamt war STERIS zuletzt 22,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at