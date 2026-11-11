S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein STERIS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in STERIS-Aktien gewesen.

Die STERIS-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 266,70 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die STERIS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,375 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,41 USD, da sich der Wert einer STERIS-Aktie am 10.11.2026 auf 257,12 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,59 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete STERIS eine Marktkapitalisierung von 24,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at