STERIS Aktie

STERIS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGLV / ISIN: IE00BFY8C754

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende STERIS-Investition? 28.10.2026 10:03:56

S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in STERIS von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die STERIS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das STERIS-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die STERIS-Aktie bei 232,94 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die STERIS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,293 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 228,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,90 USD wert. Mit einer Performance von -1,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von STERIS betrug jüngst 22,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STERIS PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu STERIS PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STERIS PLC Registered Shs 192,10 -2,93% STERIS PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen