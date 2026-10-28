S&P 500-Papier STERIS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in STERIS von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die STERIS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das STERIS-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die STERIS-Aktie bei 232,94 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die STERIS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,293 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 228,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,90 USD wert. Mit einer Performance von -1,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von STERIS betrug jüngst 22,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at