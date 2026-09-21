S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Stryker-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.09.2016 wurde die Stryker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 116,44 USD. Bei einem Stryker-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,881 Stryker-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Stryker-Aktien wären am 18.09.2026 23 627,62 USD wert, da der Schlussstand 275,12 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 136,28 Prozent.

Der Börsenwert von Stryker belief sich zuletzt auf 105,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at