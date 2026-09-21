Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|Hochrechnung
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingebracht
Am 21.09.2016 wurde die Stryker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 116,44 USD. Bei einem Stryker-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,881 Stryker-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Stryker-Aktien wären am 18.09.2026 23 627,62 USD wert, da der Schlussstand 275,12 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 136,28 Prozent.
Der Börsenwert von Stryker belief sich zuletzt auf 105,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stryker Corp.
|
16:03
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.09.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: Hätte sich eine Stryker-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet? (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
08.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.09.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Stryker von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.08.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.08.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stryker-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Stryker Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Stryker Corp.
|239,70
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.