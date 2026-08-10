S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Stryker-Investment gewesen.

Am 10.08.2023 wurde das Stryker-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 283,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Stryker-Aktie investiert, befänden sich nun 35,334 Stryker-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 11 979,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 339,03 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,79 Prozent angezogen.

Stryker wurde jüngst mit einem Börsenwert von 129,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at