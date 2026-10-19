Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|Langfristige Investition
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Stryker-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 114,33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Stryker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,875 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Stryker-Aktie auf 294,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 257,73 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 157,73 Prozent.
Der Börsenwert von Stryker belief sich jüngst auf 113,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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