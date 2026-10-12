S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Stryker-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Stryker-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Stryker-Papier an diesem Tag 258,18 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Stryker-Aktie investierten, hätten nun 38,733 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 277,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 741,73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,42 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Stryker bezifferte sich zuletzt auf 106,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at