Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|Hochrechnung
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stryker von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Stryker-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Stryker-Papier 368,27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Stryker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,154 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 310,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 417,74 USD wert. Mit einer Performance von -15,82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Stryker zuletzt 117,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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