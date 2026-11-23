Vor Jahren in Stryker-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Stryker-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Stryker-Papier 368,27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Stryker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,154 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 310,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 417,74 USD wert. Mit einer Performance von -15,82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Stryker zuletzt 117,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at