Stryker Aktie

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WKN: 864952 / ISIN: US8636671013

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Lukratives Stryker-Investment? 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stryker von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Stryker-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Stryker-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 381,79 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Stryker-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,619 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 307,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 804,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,55 Prozent.

Insgesamt war Stryker zuletzt 117,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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