S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Stryker-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Stryker-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Stryker-Aktie letztlich bei 369,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,271 Stryker-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 272,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 73,81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26,19 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Stryker einen Börsenwert von 104,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at