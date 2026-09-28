Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
|Langfristige Investition
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Stryker-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Stryker-Aktie letztlich bei 369,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,271 Stryker-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 272,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 73,81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26,19 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Stryker einen Börsenwert von 104,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stryker Corp.
|
16:03
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.09.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.09.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: Hätte sich eine Stryker-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet? (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
08.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.09.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Stryker von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.08.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Stryker Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Stryker Corp.
|241,80
|1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.