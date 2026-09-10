Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Lohnende Super Micro Computer-Investition?
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Super Micro Computer-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Super Micro Computer-Anteile bei 28,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,563 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 138,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,93 USD belief. Damit wäre die Investition um 38,71 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich zuletzt auf 26,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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